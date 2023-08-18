【ニューヨーク時事】米連邦住宅貸付抵当公社は１７日、３０年固定型住宅ローン金利が直近１週間の平均で年７．０９％と、前年同期から約２％上昇したと発表した。２００２年４月以来２１年４カ月ぶりの高水準。住宅ローン金利に影響を及ぼす１０年物米国債利回りの上昇基調を反映した。