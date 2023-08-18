【共通ニュース】

◆為替介入 強まる警戒 円１４６円台半ば ３週間で８円安

◆「北、ＩＣＢＭで挑発準備」 韓国情報機関 日米韓会談に合わせ

◆安倍派 集団指導体制に 座長に塩谷氏 「５人衆」ら主導へ

◆８強出そろう 初の東北勢３校 第１０５回 全国高校野球選手権記念大会 第１１日

◆医師自殺 労災認定 労基署「長時間労働が原因」

◆虐待批判 ２度目改善勧告 三重・多度大社の「上げ馬神事」 １１年以来 県教委、２度「助言」も

◆「著作権保護策 検討を」 生成ＡＩ 法改正必要性見極め 新聞協会など声明

◆新幹線混乱続く 東海道・山陽 けさから通常運転

【日経】

◆ウクライナ、ドローン増産 年末までに最大２０万機(1)

◆「３６協定」本社が一括申請 残業時間の手続き簡単に(1)

◆「生成ＡＩ失業」高まる不安 リスキリング、受講希望者が急増 人材育成問われる企業〔真相深層〕(2)

◆曲がる太陽電池量産 ３０年までに 積水化学、１００億円投資(3)

◆米ＥＶ減税 日本車は対象外 「早期の緩和見込めず」 ケリー特使の元顧問(5)

◆著名投資家、ＩＴ・中国離れ アルファベットやアップル売却 半導体関連にシフト 米保有報告書(9)（続）