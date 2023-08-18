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１８日の朝刊（都内最終版）☆２

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１８日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年08月18日07時05分

【共通ニュース】
◆為替介入　強まる警戒　円１４６円台半ば　３週間で８円安
◆「北、ＩＣＢＭで挑発準備」　韓国情報機関　日米韓会談に合わせ
◆安倍派　集団指導体制に　座長に塩谷氏　「５人衆」ら主導へ
◆８強出そろう　初の東北勢３校　第１０５回　全国高校野球選手権記念大会　第１１日
◆医師自殺　労災認定　労基署「長時間労働が原因」
◆虐待批判　２度目改善勧告　三重・多度大社の「上げ馬神事」　１１年以来　県教委、２度「助言」も
◆「著作権保護策　検討を」　生成ＡＩ　法改正必要性見極め　新聞協会など声明
◆新幹線混乱続く　東海道・山陽　けさから通常運転　
【日経】
ウクライナ、ドローン増産　年末までに最大２０万機(1)
◆「３６協定」本社が一括申請　残業時間の手続き簡単に(1)
◆「生成ＡＩ失業」高まる不安　リスキリング、受講希望者が急増　人材育成問われる企業〔真相深層〕(2)
◆曲がる太陽電池量産　３０年までに　積水化学、１００億円投資(3)
◆米ＥＶ減税　日本車は対象外　「早期の緩和見込めず」　ケリー特使の元顧問(5)
◆著名投資家、ＩＴ・中国離れ　アルファベットやアップル売却　半導体関連にシフト　米保有報告書(9)（続）

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