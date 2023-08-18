岸田首相が米国入り
2023年08月18日06時25分
【ワシントン時事】岸田文雄首相は１７日夕（日本時間１８日午前）、政府専用機で米ワシントン近郊のアンドルーズ空軍基地に到着した。１８日にワシントン近郊のキャンプデービッド山荘で開かれる日米韓首脳会談に出席する。
岸田首相が米国入り
2023年08月18日06時25分
【ワシントン時事】岸田文雄首相は１７日夕（日本時間１８日午前）、政府専用機で米ワシントン近郊のアンドルーズ空軍基地に到着した。１８日にワシントン近郊のキャンプデービッド山荘で開かれる日米韓首脳会談に出席する。
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