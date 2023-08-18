【ニューヨーク時事】１７日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇が嫌気され、３日続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２９０．９１ドル安の３万４４７４．８３ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１５７．７０ポイント安の１万３３１６．９３で引けた。