原発から出る使用済み核燃料を一時保管する中間貯蔵施設の建設を巡り、山口県上関町で１８日、臨時議会が開かれた。中国電力が申し入れた関西電力との共同開発に向けた調査について、西哲夫町長は議会で、受け入れるべきだとの意見を述べた。議会は容認派が多数を占めており、町長が最終的に受け入れを表明する見通し。