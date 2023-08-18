中間貯蔵の調査、受け入れへ 山口・上関町が臨時議会―使用済み核燃料施設
2023年08月18日09時18分
中間貯蔵の調査、受け入れへ 山口・上関町が臨時議会―使用済み…
2023年08月18日09時18分
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