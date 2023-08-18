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テロ警戒水準引き上げ　スウェーデン

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テロ警戒水準引き上げ　スウェーデン

2023年08月18日01時01分

１７日、ストックホルムで記者会見するスウェーデンの情報機関、保安局（Ｓａｐｏ）のフォンエッセン長官（ロイター時事）

１７日、ストックホルムで記者会見するスウェーデンの情報機関、保安局（Ｓａｐｏ）のフォンエッセン長官（ロイター時事）

  • 【図解】スウェーデン

　【ストックホルムＡＦＰ時事】スウェーデンの情報機関、保安局（Ｓａｐｏ）は１７日、テロの警戒水準を５段階のうち上から２番目に高い水準へ１段階引き上げた。イスラム教の聖典コーランに火を付ける騒動が繰り返され、イスラム社会のスウェーデンへの敵意が高まっていることを受けた措置。
　Ｓａｐｏのフォンエッセン長官は記者団に対し「スウェーデンが攻撃される脅威という点で状況は悪化しており、この脅威は長く続くと分析している」と語った。

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