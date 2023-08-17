広島の床田、完封で１０勝目 プロ野球・広島―阪神
2023年08月17日21時42分
広島が快勝。床田はテンポ良く投げ、５安打完封で自身初の２桁となる１０勝目を挙げた。打線は三回に上本の中前打と代打矢野の犠飛で２点を先取。四回には敵失や床田の二塁打などで３点を加えて突き放した。阪神はビーズリーが誤算。
広島の床田、完封で１０勝目 プロ野球・広島―阪神
2023年08月17日21時42分
広島が快勝。床田はテンポ良く投げ、５安打完封で自身初の２桁となる１０勝目を挙げた。打線は三回に上本の中前打と代打矢野の犠飛で２点を先取。四回には敵失や床田の二塁打などで３点を加えて突き放した。阪神はビーズリーが誤算。
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