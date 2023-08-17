日本ハムが５連勝。三回に王柏融のソロとマルティネスの中前打で２点先制。四回は万波がソロを放ち、六回は暴投に失策も絡み２点を加えた。継投で零封し、２番手マーベルが２勝目。ロッテは３連敗。八回無死一、二塁で無得点に終わった。