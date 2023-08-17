円、１４６円近辺 ロンドン外為
2023年08月17日20時32分
【ロンドン時事】１７日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融引き締めが長期化するとの観測の高まりを背景に円が下落した海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４６円近辺で推移した。正午現在は１４５円９１銭～１４６円０１銭と、前日午後４時比１６銭の円安・ドル高。
円、１４６円近辺 ロンドン外為
2023年08月17日20時32分
【ロンドン時事】１７日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融引き締めが長期化するとの観測の高まりを背景に円が下落した海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４６円近辺で推移した。正午現在は１４５円９１銭～１４６円０１銭と、前日午後４時比１６銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル