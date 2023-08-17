岸田首相、処理水放出「時期は未定」
2023年08月17日18時05分
岸田文雄首相は１７日、東京電力福島第１原発の処理水の海洋放出に関し、「今現在、具体的な時期、プロセスなどについて決まっているものではない」と明言を避けた。政府は８月下旬にも海洋放出する方向で調整している。
首相は「国内外で丁寧な説明を続けている。安全性の確保や風評被害対策の状況を政府全体として確認し、判断していきたい」と強調した。羽田空港で記者団の質問に答えた。
岸田首相、処理水放出「時期は未定」
2023年08月17日18時05分
岸田文雄首相は１７日、東京電力福島第１原発の処理水の海洋放出に関し、「今現在、具体的な時期、プロセスなどについて決まっているものではない」と明言を避けた。政府は８月下旬にも海洋放出する方向で調整している。
首相は「国内外で丁寧な説明を続けている。安全性の確保や風評被害対策の状況を政府全体として確認し、判断していきたい」と強調した。羽田空港で記者団の質問に答えた。
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