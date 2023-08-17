プロ野球速報 （１７日）
2023年08月17日21時05分
＜セ＞
ＤｅＮ ５－３ ヤクル（終了、神宮）
巨 人 ２－０ 中 日（８回表、バンテリンドームナゴヤ）
阪 神 ０－６ 広 島（７回裏、マツダスタジアム）
＜パ＞
ロッテ ０－５ 日ハム（終了、エスコンフィールド）
楽 天 ２－４ 西 武（８回裏、ベルーナドーム）
ソフト １－２ オリッ（終了、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１７日）
2023年08月17日21時05分
＜セ＞
ＤｅＮ ５－３ ヤクル（終了、神宮）
巨 人 ２－０ 中 日（８回表、バンテリンドームナゴヤ）
阪 神 ０－６ 広 島（７回裏、マツダスタジアム）
＜パ＞
ロッテ ０－５ 日ハム（終了、エスコンフィールド）
楽 天 ２－４ 西 武（８回裏、ベルーナドーム）
ソフト １－２ オリッ（終了、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
こんな記事も
スポーツ総合
プロ野球速報 （１７日）(08/17 21:03)
プロ野球速報 （１７日）(08/17 21:03)
宮城が８勝目 プロ野球・オリックス―ソフトバンク(08/17 20:49)
ＤｅＮＡの浜口が２勝目 プロ野球・ヤクルト―ＤｅＮＡ(08/17 20:48)
楽天の島内、技あり先制二塁打 実力者に復調の兆し―プロ野球(08/17 20:45)
世界水泳代表の成田がＶ 高校総体(08/17 20:39)
美馬が１０００奪三振 プロ野球・ロッテ(08/17 20:00)
岩下、期待に応える 高校野球・神村学園(08/17 19:59)
有森氏が理事初当選 コー会長は３期目へ―世界陸連(08/17 19:35)
北海の熊谷、投打奮闘に納得 高校野球(08/17 19:34)
神村学園が１０得点 高校野球・神村学園―北海(08/17 19:33)
中国、韓国が白星発進 パリ五輪アジア予選開幕―ハンドボール女子(08/17 19:28)
仙台育英、花巻東が８強 おかやま山陽、神村学園は初―全国高校野球(08/17 19:23)
札幌から西が加入 Ｊ３岩手(08/17 19:23)
高校野球・監督談話(08/17 19:22)
日本、フランスと対戦 バスケット男子(08/17 19:12)
全国高校野球 （１７日）(08/17 18:43)
西野、強豪撃破の立役者に 高校野球・おかやま山陽(08/17 17:57)
１８日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(08/17 17:32)
１８日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(08/17 17:32)
揺らぐ競泳日本 不満の火種あちこち(08/17 17:07)
エース安田、涙止まらず 高校野球・日大三(08/17 16:50)
パ・リーグ公示（１７日） プロ野球(08/17 16:34)
セ・リーグ公示（１７日） プロ野球(08/17 16:34)
おかやま山陽が快勝 高校野球・おかやま山陽―日大三(08/17 16:22)
２２歳埜口選手が事故死 鈴鹿８耐で表彰台―オートバイ(08/17 15:59)
大谷、ヘルメット飛ばす一発 次回登板は２４日有力―米大リーグ・エンゼルス(08/17 15:19)
急造横手投げが快投 高校野球・花巻東(08/17 14:43)
中山、最後も投打で 高校野球・智弁学園(08/17 14:40)
サヨナラ賞に武岡、角中 プロ野球(08/17 14:33)