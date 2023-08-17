＜セ＞

ＤｅＮ ５－３ ヤクル（終了、神宮）

巨 人 ２－０ 中 日（８回表、バンテリンドームナゴヤ）

阪 神 ０－６ 広 島（７回裏、マツダスタジアム）

＜パ＞

ロッテ ０－５ 日ハム（終了、エスコンフィールド）

楽 天 ２－４ 西 武（８回裏、ベルーナドーム）

ソフト １－２ オリッ（終了、京セラドーム大阪）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ