円、１４６円台前半 ロンドン外為
2023年08月17日17時14分
【ロンドン時事】１７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４６円台前半に下落した。午前９時現在は１４６円１７～２７銭と、前日午後４時比４２銭の円安・ドル高。
円、１４６円台前半 ロンドン外為
2023年08月17日17時14分
【ロンドン時事】１７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４６円台前半に下落した。午前９時現在は１４６円１７～２７銭と、前日午後４時比４２銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル