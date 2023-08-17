【出場選手登録】▽オリックス・小木田敦也投手、ゴンザレス内野手▽西武・渡部健人内野手

【同抹消】▽オリックス・村西良太投手▽西武・呉念庭内野手▽楽天・辛島航投手▽ロッテ・森遼大朗投手（再登録は２７日以降）