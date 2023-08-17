おかやま山陽が快勝 高校野球・おかやま山陽―日大三
2023年08月17日16時22分
おかやま山陽が快勝。一回に土井の犠飛で先制し、二回も西野の二塁打で１点を追加。五回は飯田、西野の適時打などで４点。八回にも１点を加えた。西野は投げても六回途中２失点（自責点１）。日大三は安田が味方の失策から崩れた。
おかやま山陽が快勝 高校野球・おかやま山陽―日大三
2023年08月17日16時22分
おかやま山陽が快勝。一回に土井の犠飛で先制し、二回も西野の二塁打で１点を追加。五回は飯田、西野の適時打などで４点。八回にも１点を加えた。西野は投げても六回途中２失点（自責点１）。日大三は安田が味方の失策から崩れた。
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