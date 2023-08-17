公明、衆院選比例に新人
2023年08月17日16時01分
公明党は１７日の持ち回り中央幹事会で、次期衆院選の比例代表北関東ブロックに新人で党青年局次長の山口良治氏（４３）を擁立することを決めた。
公明、衆院選比例に新人
2023年08月17日16時01分
公明党は１７日の持ち回り中央幹事会で、次期衆院選の比例代表北関東ブロックに新人で党青年局次長の山口良治氏（４３）を擁立することを決めた。
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