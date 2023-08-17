阪急電鉄、新大阪から関空直通に ＪＲ西と南海電鉄に乗り入れ
2023年08月17日12時09分
阪急電鉄は１７日、２０３１年を予定している新線「なにわ筋線」の開業に合わせ、新大阪から関西国際空港への直通列車を運行させる方針を明らかにした。阪急が計画している新大阪駅と大阪駅を結ぶ連絡線と、大阪駅から難波駅、新今宮駅を結ぶ「なにわ筋線」を経由し、ＪＲ西日本と南海電気鉄道への乗り入れを検討している。
阪急電鉄、新大阪から関空直通に ＪＲ西と南海電鉄に乗り入れ
2023年08月17日12時09分
阪急電鉄は１７日、２０３１年を予定している新線「なにわ筋線」の開業に合わせ、新大阪から関西国際空港への直通列車を運行させる方針を明らかにした。阪急が計画している新大阪駅と大阪駅を結ぶ連絡線と、大阪駅から難波駅、新今宮駅を結ぶ「なにわ筋線」を経由し、ＪＲ西日本と南海電気鉄道への乗り入れを検討している。
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