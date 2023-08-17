２８７円安の３万１４７８円９０銭 １７日午前の平均株価
2023年08月17日11時42分
１７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万１４７８円９０銭と前日終値比２８７円９２銭安で終わった。出来高は概算で７億１７００万株。
２８７円安の３万１４７８円９０銭 １７日午前の平均株価
2023年08月17日11時42分
１７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万１４７８円９０銭と前日終値比２８７円９２銭安で終わった。出来高は概算で７億１７００万株。
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