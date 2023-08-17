アンドノフスキー監督が辞任へ サッカー米女子代表
2023年08月17日10時02分
【ニューヨーク時事】サッカー米国女子代表のブラトコ・アンドノフスキー監督が辞任すると、スポーツ専門局ＥＳＰＮ（電子版）などが１６日報じた。近日中に正式発表される見通し。
イングランド、初の決勝進出 スペインと対戦へ―サッカー女子Ｗ杯
女子ワールドカップ（Ｗ杯）で史上初の３連覇を狙った米国は、決勝トーナメント１回戦でスウェーデンにＰＫ戦の末に敗れた。
アンドノフスキー監督が辞任へ サッカー米女子代表
2023年08月17日10時02分
【ニューヨーク時事】サッカー米国女子代表のブラトコ・アンドノフスキー監督が辞任すると、スポーツ専門局ＥＳＰＮ（電子版）などが１６日報じた。近日中に正式発表される見通し。
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