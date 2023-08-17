任期満了に伴う岩手県知事選が１７日告示され、５選を目指す現職の達増拓也氏（５９）と、新人で元県議の千葉絢子氏（４５）の無所属２人が立候補を届け出た。与野党一騎打ちの構図で、県政運営への評価や人口減少対策が主な争点となる。投開票は９月３日。