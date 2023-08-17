仙台育英が２年連続８強 全国高校野球第１１日
2023年08月17日10時24分
第１０５回全国高校野球選手権大会第１１日は１７日、甲子園球場で３回戦が行われ、連覇を狙う仙台育英（宮城）が履正社（大阪）に４―３で競り勝ち、２年連続で準々決勝へ進んだ。
４試合があり、ベスト８が出そろう予定。第２試合は智弁学園（奈良）と花巻東（岩手）が対戦。第３試合はおかやま山陽（岡山）―日大三（西東京）、第４試合は神村学園（鹿児島）―北海（南北海道）の顔合わせ。
仙台育英が２年連続８強 全国高校野球第１１日
2023年08月17日10時24分
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