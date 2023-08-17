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自民安倍派、集団指導体制を了承　塩谷氏取りまとめ役に

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自民安倍派、集団指導体制を了承　塩谷氏取りまとめ役に

2023年08月17日13時05分

自民党安倍派の総会であいさつする塩谷立会長代理（奥右から２人目）。同左から２人目は下村博文会長代理＝１７日午後、東京・永田町の同党本部

自民党安倍派の総会であいさつする塩谷立会長代理（奥右から２人目）。同左から２人目は下村博文会長代理＝１７日午後、東京・永田町の同党本部

  • 自民党安倍派の会合に臨む下村博文会長代理＝１７日午前、東京・永田町の同党本部

　自民党安倍派は１７日、党本部で派閥総会を開いた。同派会長代理の塩谷立元総務会長は、自身を取りまとめ役とする集団指導体制への移行を提案。大筋で了承された。
　集団指導体制案には、萩生田光一政調会長ら有力議員「５人衆」が同調。会長ポストは引き続き空席として、塩谷氏や５人衆ら有力議員で構成する「常任幹事会」を新設する。
　ただ、派内には新会長を決めるべきだとの意見もある。総会に先立ち、塩谷氏は国会内で共に会長代理を務める下村博文元政調会長や中堅議員らと会談。「座長」設置案に異論が出た。

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