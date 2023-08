ダラス--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 共同ライセンスソリューションの独立系グローバルリーダーであるアバンシ(本社:米国テキサス州ダラス 、創業者兼CEO:カシム・アルファラヒ)は本日、次世代コネクテッドカーで使用されるセルラー技術のライセンスを簡易化する5Gコネクテッドカー向けプログラムの開始を発表しました。

Avanci 5G Vehicle launches to simplify licensing of cellular technologies for next generation connected vehicles. (Graphic: Avanci)