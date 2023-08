ベトナム・ハノイ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- グローバルIT企業のFPTソフトウェアは、デジタルエクスペリエンス・プラットフォームにおける世界的リーダー企業のサイトコアと戦略的パートナーシップを拡充することを発表しました。この提携は、デジタル変革の可能性を広げ、優れたカスタマーエクスペリエンスを提供する重要なマイルストーンとなります。

FPT Software and Sitecore inked a memorandum of understanding (MOU) on August 15 in Hanoi, Vietnam (Photo: Business Wire)