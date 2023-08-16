日韓、処理水でテレビ会議
2023年08月16日23時27分
日韓両政府は１６日、東京電力福島第１原発の処理水海洋放出に関し、関係当局などの課長級協議をテレビ会議形式で行った。日本外務省によると、日本側から処理水に関する技術的な補足説明や情報提供を行い、韓国側の質問に答えた。
日韓、処理水でテレビ会議
2023年08月16日23時27分
日韓両政府は１６日、東京電力福島第１原発の処理水海洋放出に関し、関係当局などの課長級協議をテレビ会議形式で行った。日本外務省によると、日本側から処理水に関する技術的な補足説明や情報提供を行い、韓国側の質問に答えた。
こんな記事も
政治用語
政治
野党、衆院候補者調整進まず 立民代表提唱に各党冷ややか(08/17 07:06)
日米韓・識者談話(08/17 07:06)
日米韓首脳、安保協力強化へ 岸田首相、１７日訪米(08/17 07:05)
１０年越しの「蜜月」 信頼構築、にじむ信念―バイデン氏・日米韓、１８日に首脳会談(08/17 07:04)
日米韓、ホットライン開設 緊急時に備え、首脳合意へ―米高官(08/17 05:52)
日韓、処理水でテレビ会議(08/16 23:27)
日比安保協力を強化 山口公明代表、マルコス大統領と一致(08/16 22:11)
首相動静（８月１６日）(08/16 22:06)
９店舗で除草剤成分検出 ビッグモーターから謝罪も―東京都(08/16 20:43)
核ごみ調査受け入れ、特別委が採択 ９月定例会で採決―長崎・対馬市(08/16 19:32)
「塩谷座長」案、下村氏なお反対 自民安倍派、１７日総会(08/16 18:00)
パビリオン、９月申請 一部にプレハブ、コスト削減―万博成功へ「日本に協力」・仏館責任者(08/16 17:52)
ハワイ山火事で２００万ドル支援 政府(08/16 17:39)
女性擁立、与野党が支援策次々 支持拡大へアピール―目標に程遠く・次期衆院選(08/16 07:05)
処理水計画「安全で満足」 米国務長官、日本の取り組み評価(08/16 06:05)
日米韓、ホットライン開設へ 首脳会談控え３カ国外相協議―関係修復受け「原則」発表も(08/15 23:41)
首相動静（８月１５日）(08/15 22:08)
プーチン氏、南北朝鮮首脳に祝電 「日本の植民地支配から解放」(08/15 19:36)
玉串料奉納に「失望と遺憾」 韓国(08/15 18:59)
日本と共に世界に貢献 米含む３カ国安保協力強調―韓国大統領(08/15 17:58)
中国外務省、岸田首相の玉串料奉納を批判 終戦記念日(08/15 17:40)
岸田首相、靖国参拝見送り玉串料 終戦記念日、閣僚は高市氏(08/15 16:58)
安倍氏追悼ゴルフ、岸田首相参加せず 台風対応を優先(08/15 15:17)
高市経済安保相、自民・萩生田氏が靖国参拝 終戦記念日、岸田首相は見送り(08/15 12:13)
松野官房長官、議長総括なく「残念」 ＮＰＴ準備委巡り(08/15 12:12)
ハワイ山火事「必要な支援用意」 松野官房長官(08/15 12:05)
政府、岸田首相の１７日訪米発表(08/15 12:05)
河野デジタル相、閣僚給与３カ月分、自主返納 マイナンバーのトラブルで(08/15 12:00)
韓国の処理水報道、松野官房長官「事実無根」(08/15 11:37)
日米韓、ホットライン開設へ 首脳会談で合意と報道(08/15 09:04)