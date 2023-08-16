ＮＹ株、小動き
2023年08月16日22時52分
【ニューヨーク時事】１６日のニューヨーク株式相場は、７月に米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が開いた金融政策会合の議事要旨発表を午後に控えて様子見姿勢が広がり、小動きで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比２７．１９ドル高の３万４９７３．５８ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５６．７０ポイント安の１万３５７４．３５。
ＮＹ株、小動き
2023年08月16日22時52分
【ニューヨーク時事】１６日のニューヨーク株式相場は、７月に米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が開いた金融政策会合の議事要旨発表を午後に控えて様子見姿勢が広がり、小動きで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比２７．１９ドル高の３万４９７３．５８ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５６．７０ポイント安の１万３５７４．３５。
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ウォール・ストリート・ジャーナル