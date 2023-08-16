辛島が１０００投球回 プロ野球・楽天
2023年08月16日19時46分
楽天の辛島航投手は１６日、西武１９回戦（ベルー）に先発して四回に１死を取ったところで通算１０００投球回を達成した。プロ野球３６５人目。初登板は２００９年８月１３日のソフトバンク１７回戦（Ｋスタ）。
辛島が１０００投球回 プロ野球・楽天
2023年08月16日19時46分
楽天の辛島航投手は１６日、西武１９回戦（ベルー）に先発して四回に１死を取ったところで通算１０００投球回を達成した。プロ野球３６５人目。初登板は２００９年８月１３日のソフトバンク１７回戦（Ｋスタ）。
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