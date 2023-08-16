スコットランド代表にリッチーら ラグビーＷ杯
2023年08月16日18時21分
９月８日開幕のラグビー・ワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会に臨むスコットランド代表の登録メンバー３３人が１６日発表され、主将でフランカーのリッチー、ＳＯラッセルらが名を連ねた。（時事）
スコットランド代表にリッチーら ラグビーＷ杯
2023年08月16日18時21分
９月８日開幕のラグビー・ワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会に臨むスコットランド代表の登録メンバー３３人が１６日発表され、主将でフランカーのリッチー、ＳＯラッセルらが名を連ねた。（時事）
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