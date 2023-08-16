「塩谷座長」案で協議 自民安倍派、なお反対も
2023年08月16日18時00分
自民党最大派閥の安倍派（清和政策研究会）の新体制を巡り、同派の塩谷立、下村博文両会長代理が１６日、国会内で会談した。塩谷氏を「座長」とする集団指導体制案について、下村氏は重ねて反対を表明。同派は１７日に総会を開く予定だが、意見集約の見通しは立っていない。
下村氏は、座長ではなく新たな会長を決めるべきだと主張。派内には「会長を置くべきだ」との声は少なくない。
「塩谷座長」案で協議 自民安倍派、なお反対も
2023年08月16日18時00分
自民党最大派閥の安倍派（清和政策研究会）の新体制を巡り、同派の塩谷立、下村博文両会長代理が１６日、国会内で会談した。塩谷氏を「座長」とする集団指導体制案について、下村氏は重ねて反対を表明。同派は１７日に総会を開く予定だが、意見集約の見通しは立っていない。
下村氏は、座長ではなく新たな会長を決めるべきだと主張。派内には「会長を置くべきだ」との声は少なくない。
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