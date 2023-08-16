ホテルで女性の体を拘束し死亡させたとして、傷害致死容疑で逮捕された男性（３９）について、さいたま地検は１６日、不起訴処分とした。理由は明らかにしていない。

男性は５月、埼玉県草加市のビジネスホテル客室でパート従業員の女性＝当時（４４）＝を拘束するなどの暴行を加えて死亡させたとして、県警に７月５日逮捕された。