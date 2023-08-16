ハワイ山火事で２００万ドル支援 政府
2023年08月16日17時39分
林芳正外相は１６日、臨時の記者会見を開き、米ハワイ州マウイ島で発生した山火事の被災者を支援するため、２００万ドル（約２億９０００万円）の緊急無償資金協力を実施すると発表した。米国赤十字社や人道支援組織「ジャパン・プラットフォーム」を通じ、安全な避難場所や食料など救援物資を提供する。
ハワイ山火事で２００万ドル支援 政府
2023年08月16日17時39分
林芳正外相は１６日、臨時の記者会見を開き、米ハワイ州マウイ島で発生した山火事の被災者を支援するため、２００万ドル（約２億９０００万円）の緊急無償資金協力を実施すると発表した。米国赤十字社や人道支援組織「ジャパン・プラットフォーム」を通じ、安全な避難場所や食料など救援物資を提供する。
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