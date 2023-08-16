三菱重工浦和、ＡＣＬプレ大会へ 女子サッカー
2023年08月16日17時02分
サッカー女子のＷＥリーグは１６日、来年新設される女子アジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）に向け、１１月にタイとウズベキスタンで開催されるプレ大会に三菱重工浦和が参加すると発表した。三菱重工浦和は昨季ＷＥリーグで初優勝し、カップ戦との２冠を達成した。
プレ大会には韓国、オーストラリアなどから８チームが参加し、１１月６～１２日に実施。組み合わせは９月７日に決まる。
三菱重工浦和、ＡＣＬプレ大会へ 女子サッカー
2023年08月16日17時02分
サッカー女子のＷＥリーグは１６日、来年新設される女子アジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）に向け、１１月にタイとウズベキスタンで開催されるプレ大会に三菱重工浦和が参加すると発表した。三菱重工浦和は昨季ＷＥリーグで初優勝し、カップ戦との２冠を達成した。
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