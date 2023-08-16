１６日午後０時４０分ごろ、沖縄県宮古島市の下地島沖で、「船が転覆している」と通報があった。宮古島海上保安部などによると、ダイビング客と乗組員ら計２０人（男性１３人、女性７人）が乗った船が転覆。巡視船５隻と航空機１機で捜索に当たり、間もなく全員を救助した。