ダイビング船転覆２０人救助 沖縄・下地島沖―海保
2023年08月16日16時51分
１６日午後０時４０分ごろ、沖縄県宮古島市の下地島沖で、「船が転覆している」と通報があった。宮古島海上保安部などによると、ダイビング客と乗組員ら計２０人（男性１３人、女性７人）が乗った船が転覆。巡視船５隻と航空機１機で捜索に当たり、間もなく全員を救助した。
ダイビング船転覆２０人救助 沖縄・下地島沖―海保
2023年08月16日16時51分
１６日午後０時４０分ごろ、沖縄県宮古島市の下地島沖で、「船が転覆している」と通報があった。宮古島海上保安部などによると、ダイビング客と乗組員ら計２０人（男性１３人、女性７人）が乗った船が転覆。巡視船５隻と航空機１機で捜索に当たり、間もなく全員を救助した。
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