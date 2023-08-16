日本政府観光局が１６日発表した７月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比約１６倍の２３２万６００人だった。６月（約２０７万人）からさらに増加し、コロナ禍前の２０１９年７月と比べた回復率は７７．６％（６月は７２．０％）に上昇した。日本への団体旅行禁止の影響で出遅れてきた中国本土を除くと１０３．４％となり、コロナ禍前の実績を初めて上回った。