７月の訪日客、２３２万人 中国除きコロナ前超え―政府観光局
2023年08月16日16時43分
日本政府観光局が１６日発表した７月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比約１６倍の２３２万６００人だった。６月（約２０７万人）からさらに増加し、コロナ禍前の２０１９年７月と比べた回復率は７７．６％（６月は７２．０％）に上昇した。日本への団体旅行禁止の影響で出遅れてきた中国本土を除くと１０３．４％となり、コロナ禍前の実績を初めて上回った。
７月の訪日客、２３２万人 中国除きコロナ前超え―政府観光局
2023年08月16日16時43分
日本政府観光局が１６日発表した７月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比約１６倍の２３２万６００人だった。６月（約２０７万人）からさらに増加し、コロナ禍前の２０１９年７月と比べた回復率は７７．６％（６月は７２．０％）に上昇した。日本への団体旅行禁止の影響で出遅れてきた中国本土を除くと１０３．４％となり、コロナ禍前の実績を初めて上回った。
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