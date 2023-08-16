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７月の訪日客、２３２万人　中国除きコロナ前超え―政府観光局

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７月の訪日客、２３２万人　中国除きコロナ前超え―政府観光局

2023年08月16日16時43分

外国人観光客でにぎわう大阪・道頓堀＝７月２０日、大阪市中央区

外国人観光客でにぎわう大阪・道頓堀＝７月２０日、大阪市中央区

　日本政府観光局が１６日発表した７月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比約１６倍の２３２万６００人だった。６月（約２０７万人）からさらに増加し、コロナ禍前の２０１９年７月と比べた回復率は７７．６％（６月は７２．０％）に上昇した。日本への団体旅行禁止の影響で出遅れてきた中国本土を除くと１０３．４％となり、コロナ禍前の実績を初めて上回った。

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