パ・リーグ公示（１６日） プロ野球
2023年08月16日16時16分
【出場選手登録】▽ソフトバンク・栗原陵矢外野手、デスパイネ外野手▽西武・今井達也投手▽ロッテ・森遼大朗投手
【同抹消】▽西武・宮川哲投手▽ロッテ・西野勇士投手（再登録は２６日以降）
パ・リーグ公示（１６日） プロ野球
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【出場選手登録】▽ソフトバンク・栗原陵矢外野手、デスパイネ外野手▽西武・今井達也投手▽ロッテ・森遼大朗投手
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