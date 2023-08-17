国際開発協会（ＩＤＡ）
2023年08月17日07時08分
国際開発協会（ＩＤＡ） 世界銀行グループの１機関で、最貧国向けの支援を手がける。１９６０年設立。貧困削減に向け、格差是正、経済成長の支援、生活水準向上などの事業に対し、無利子または低利の長期融資や贈与を通じて支援する。日本を含む加盟国からの拠出金や資本市場からの調達資金が主な財源で、支援対象は７５カ国。２０２１年７月～２２年６月の融資承認額は３７７億ドル（約５兆５０００億円）。（時事）
国際開発協会（ＩＤＡ）
2023年08月17日07時08分
国際開発協会（ＩＤＡ） 世界銀行グループの１機関で、最貧国向けの支援を手がける。１９６０年設立。貧困削減に向け、格差是正、経済成長の支援、生活水準向上などの事業に対し、無利子または低利の長期融資や贈与を通じて支援する。日本を含む加盟国からの拠出金や資本市場からの調達資金が主な財源で、支援対象は７５カ国。２０２１年７月～２２年６月の融資承認額は３７７億ドル（約５兆５０００億円）。（時事）
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