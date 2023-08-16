経済産業省が１６日発表したレギュラーガソリンの小売価格は、１４日時点の全国平均で１リットル当たり１８１円９０銭と、前週比１円６０銭上昇した。値上がりは１３週連続で、２００８年８月１８日時点以来、約１５年ぶりの高値となった。