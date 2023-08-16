邦人２人滑落、１人死亡 パキスタン
2023年08月16日13時31分
【ニューデリー時事】パキスタン北部の山で日本人の登山家２人が滑落し、うち１人が死亡した。地元メディアが１６日までに伝えた。亡くなったのはタムラ・シンジさん。もう１人も負傷したという。
邦人２人滑落、１人死亡 パキスタン
2023年08月16日13時31分
【ニューデリー時事】パキスタン北部の山で日本人の登山家２人が滑落し、うち１人が死亡した。地元メディアが１６日までに伝えた。亡くなったのはタムラ・シンジさん。もう１人も負傷したという。
こんな記事も
国際用語
国際
山火事、死者１０１人に 発生１週間、捜索範囲３割―米ハワイ(08/16 14:39)
邦人２人滑落、１人死亡 パキスタン(08/16 13:31)
ブラジル人夫「離婚したくない」 起訴状に動機―堺市母子殺害(08/16 12:34)
台湾副総統、米内務長官と接触 パラグアイ式典で同席(08/16 12:15)
不明者捜索、身元確認に奔走 指紋一致は３人だけ(08/16 08:51)
フィッチ、米銀７０行の格下げ警告 ＪＰモルガンも対象―米報道(08/16 08:06)
「バービー」上映中止 「道徳に違反」―アルジェリア(08/16 08:05)
北朝鮮、米兵拘束を初報道 「亡命意思」と主張(08/16 07:57)
ゼレンスキー氏、南部前線を訪問 防空支援を訴え―ウクライナ(08/16 07:50)
硝酸アンモニウム爆発か ロシア火災、死者３５人に(08/16 07:24)
尹氏、「共産主義」との対決前面 社会の分断深まり意識―韓国(08/16 07:24)
米大統領、マウイ島訪問へ 山火事対応に野党批判も(08/16 07:19)
悪条件重なり、被害拡大 乾燥、強風、外来種の草―当局責任問う声も・ハワイ山火事(08/16 07:06)
中国、不動産不況が長期化 大手の経営悪化、党は危機感(08/16 07:05)
歴史ある町「まるで戦場」 死者９９人、避難長期化で疲労蓄積―米ハワイ山火事１週間(08/16 07:03)
ＮＹ株、４日ぶり反落 ３６１ドル安、中国経済に不透明感(08/16 06:12)
処理水計画「安全で満足」 米国務長官、日本の取り組み評価(08/16 06:05)
ペニャ大統領就任 台湾との関係アピール―パラグアイ(08/16 05:57)
西部にミサイル攻撃、３人死亡 「心血注げ」総動員訴え―ウクライナ大統領(08/16 00:31)
ロシア爆撃機２機、日本海飛行(08/16 00:04)
日米韓、ホットライン開設へ 首脳会談控え３カ国外相協議―関係修復受け「原則」発表も(08/15 23:41)
ウクライナ和平に関与継続 中国国防相がロシアで演説(08/15 23:15)
ＮＹ株、反落(08/15 22:53)
ＮＹ円、１４５円台半ば(08/15 22:25)
ＡＩ学習、記事利用制限 著作権侵害に対応―ＮＹタイムズ(08/15 22:02)
円、１４５円台半ば ロンドン外為(08/15 20:58)
若者の失業率、公表停止 事前予想は過去最高―中国(08/15 20:48)
プーチン氏、南北朝鮮首脳に祝電 「日本の植民地支配から解放」(08/15 19:36)
玉串料奉納に「失望と遺憾」 韓国(08/15 18:59)
土砂崩れで２４人死亡 中国・西安(08/15 18:34)
ウォール・ストリート・ジャーナル