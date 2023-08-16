３３２円安の３万１９０６円２５銭 １６日午前の平均株価
2023年08月16日11時40分
１６日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万１９０６円２５銭と前日終値比３３２円６４銭安で終わった。出来高は概算で６億６５００万株。
３３２円安の３万１９０６円２５銭 １６日午前の平均株価
2023年08月16日11時40分
１６日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万１９０６円２５銭と前日終値比３３２円６４銭安で終わった。出来高は概算で６億６５００万株。
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