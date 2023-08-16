沖縄尚学の東恩納が２戦連続完投 高校野球・創成館―沖縄尚学
2023年08月16日10時30分
沖縄尚学は七回２死から大城和が左前打で出て、知花が均衡を破る二塁打。八回は押し出し四球と大城和の満塁走者一掃の二塁打で４点を加えた。東恩納は８安打１失点で投げ切り、２試合連続の完投。創成館は永本への継投が裏目に出た。
沖縄尚学の東恩納が２戦連続完投 高校野球・創成館―沖縄尚学
2023年08月16日10時30分
沖縄尚学は七回２死から大城和が左前打で出て、知花が均衡を破る二塁打。八回は押し出し四球と大城和の満塁走者一掃の二塁打で４点を加えた。東恩納は８安打１失点で投げ切り、２試合連続の完投。創成館は永本への継投が裏目に出た。
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