沖縄尚学は七回２死から大城和が左前打で出て、知花が均衡を破る二塁打。八回は押し出し四球と大城和の満塁走者一掃の二塁打で４点を加えた。東恩納は８安打１失点で投げ切り、２試合連続の完投。創成館は永本への継投が裏目に出た。