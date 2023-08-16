静岡－三島、新幹線見合わせ
2023年08月16日09時17分
台風７号の影響で、ＪＲ東海は１６日午前８時半ごろ、静岡県富士市の富士川雨量計が規制値に達したとして、東海道新幹線の三島―静岡間の上下線で運転を見合わせた。上下線で遅れが発生しているという。
静岡－三島、新幹線見合わせ
2023年08月16日09時17分
台風７号の影響で、ＪＲ東海は１６日午前８時半ごろ、静岡県富士市の富士川雨量計が規制値に達したとして、東海道新幹線の三島―静岡間の上下線で運転を見合わせた。上下線で遅れが発生しているという。
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