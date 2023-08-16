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１６日の朝刊（都内最終版）☆１

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１６日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年08月16日07時10分

【１面トップ】
〔朝日〕７８年　継ぐ平和の願い　追悼式参列、戦後生まれ４割超に
〔毎日〕７８年　平和の尊さ継ぐ　終戦の日　追悼式
〔読売〕平和の誓い　新た　「深い反省」陛下お言葉　終戦７８年　戦没者追悼式　台風影響　８００人欠席
〔日経〕世界景気、中国変調が影　７月の生産鈍化　若年失業率公表せず　日本は６％成長　４～６月
〔産経〕終戦７８年　平和継ぐ誓い　陛下「人々の幸せ希求」　戦没者追悼式　規模縮小、参列１８５５人
〔東京〕特攻隊員だった大伯父　大学生実感　生きた証し　語るはがき〔つなぐ　戦後７８年〕
【共通ニュース】
◆ＧＤＰ年６．０％増　３期連続プラス　輸出増、消費は減　４～６月期
◆台風７号　近畿縦断　鳥取に大雨特別警報　５３人負傷
◆ＡＩが記事・写真学習　禁止　ＮＹタイムズ　利用規約変更
◆トランプ氏　４度目起訴　捜査全事件で　選挙介入疑惑
◆尹氏　歴史問題言及なし　韓国光復節演説　「日本はパートナー」
◆河野氏　閣僚給与を返納　３か月　マイナトラブル初動遅れ
◆通報遅れ　日大に「検証を」　文科省　アメフト部員薬物事件
◆いざＷ杯へ　ラグビー日本代表発表（続）

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