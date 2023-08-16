【１面トップ】

〔朝日〕７８年 継ぐ平和の願い 追悼式参列、戦後生まれ４割超に

〔毎日〕７８年 平和の尊さ継ぐ 終戦の日 追悼式

〔読売〕平和の誓い 新た 「深い反省」陛下お言葉 終戦７８年 戦没者追悼式 台風影響 ８００人欠席

〔日経〕世界景気、中国変調が影 ７月の生産鈍化 若年失業率公表せず 日本は６％成長 ４～６月

〔産経〕終戦７８年 平和継ぐ誓い 陛下「人々の幸せ希求」 戦没者追悼式 規模縮小、参列１８５５人

〔東京〕特攻隊員だった大伯父 大学生実感 生きた証し 語るはがき〔つなぐ 戦後７８年〕

【共通ニュース】

◆ＧＤＰ年６．０％増 ３期連続プラス 輸出増、消費は減 ４～６月期

◆台風７号 近畿縦断 鳥取に大雨特別警報 ５３人負傷

◆ＡＩが記事・写真学習 禁止 ＮＹタイムズ 利用規約変更

◆トランプ氏 ４度目起訴 捜査全事件で 選挙介入疑惑

◆尹氏 歴史問題言及なし 韓国光復節演説 「日本はパートナー」

◆河野氏 閣僚給与を返納 ３か月 マイナトラブル初動遅れ

◆通報遅れ 日大に「検証を」 文科省 アメフト部員薬物事件

◆いざＷ杯へ ラグビー日本代表発表（続）