【ニューヨーク時事】１５日のニューヨーク株式相場は、中国経済の不透明感が増す中、４営業日ぶりに反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３６１．２４ドル安の３万４９４６．３９ドル（暫定値）で終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１５７．２８ポイント安の１万３６３１．０５で引けた。