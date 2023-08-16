沖縄県で震度３
2023年08月16日02時49分
１６日午前２時７分ごろ、宮古島近海を震源とする地震があり、沖縄県宮古島市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．７と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝沖縄県宮古島市。
沖縄県で震度３
2023年08月16日02時49分
１６日午前２時７分ごろ、宮古島近海を震源とする地震があり、沖縄県宮古島市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．７と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝沖縄県宮古島市。
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