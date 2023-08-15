ＮＹ株、反落
2023年08月15日22時53分
【ニューヨーク時事】１５日のニューヨーク株式相場は、反落して始まった。７月の米小売売上高が市場予想を上回ったことで連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ打ち止め観測が後退し、売りが優勢となった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１６３．０４ドル安の３万５１４４．５９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３０．８３ポイント安の１万３７５７．５０。
ＮＹ株、反落
2023年08月15日22時53分
【ニューヨーク時事】１５日のニューヨーク株式相場は、反落して始まった。７月の米小売売上高が市場予想を上回ったことで連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ打ち止め観測が後退し、売りが優勢となった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１６３．０４ドル安の３万５１４４．５９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３０．８３ポイント安の１万３７５７．５０。
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ウォール・ストリート・ジャーナル