【ニューヨーク時事】１５日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、１ドル＝１４５円台半ばで推移した。７月の米小売売上高が予想を上回ったことで、一時ドル買い・円売りが優勢となったが、その後はもみ合いとなった。午前９時現在は１４５円５０～６０銭と、前日午後５時比０１銭の円高・ドル安。