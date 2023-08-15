楽天、終盤の攻防制す プロ野球・西武―楽天
2023年08月15日21時55分
楽天が終盤の攻防を制した。１点を追う九回、小郷の２点三塁打などで３点を奪い逆転した。先発早川は７回１失点で、２番手の渡辺翔が４勝目。松井裕が２６セーブ目。西武は八回に中村の二塁打でリードを奪ったが、増田が崩れて３連敗。
楽天、終盤の攻防制す プロ野球・西武―楽天
2023年08月15日21時55分
楽天が終盤の攻防を制した。１点を追う九回、小郷の２点三塁打などで３点を奪い逆転した。先発早川は７回１失点で、２番手の渡辺翔が４勝目。松井裕が２６セーブ目。西武は八回に中村の二塁打でリードを奪ったが、増田が崩れて３連敗。
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