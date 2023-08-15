ＤｅＮＡが本塁打攻勢で快勝。宮崎、伊藤、佐野がソロ、ソトが２ランを放ち、五回まで毎回得点の８得点。九回にも牧のソロで加点した。バウアーは粘り強く７回３失点に抑え９勝目。ヤクルトは４連敗。小沢が５回８失点と打たれた。