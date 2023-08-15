円、１４５円台半ば ロンドン外為
2023年08月15日20時58分
【ロンドン時事】１５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、一時１ドル＝１４５円台後半に下落したものの、日本政府高官らによる円安けん制発言が意識され、１４５円台半ばまで値を戻した。正午現在は１４５円４９～５９銭と、前日午後４時比１０銭の円安・ドル高。
円、１４５円台半ば ロンドン外為
2023年08月15日20時58分
【ロンドン時事】１５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、一時１ドル＝１４５円台後半に下落したものの、日本政府高官らによる円安けん制発言が意識され、１４５円台半ばまで値を戻した。正午現在は１４５円４９～５９銭と、前日午後４時比１０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル