【ロンドン時事】１５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、一時１ドル＝１４５円台後半に下落したものの、日本政府高官らによる円安けん制発言が意識され、１４５円台半ばまで値を戻した。正午現在は１４５円４９～５９銭と、前日午後４時比１０銭の円安・ドル高。