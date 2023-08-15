プロ野球速報 （１５日）
2023年08月15日20時08分
＜セ＞
ＤｅＮ ８－０ ヤクル（６回表、神宮）
巨 人 － 中 日（台風で中止、バンテリンドームナゴヤ）
阪 神 ５－２ 広 島（５回表、マツダスタジアム）
＜パ＞
ロッテ ３－５ 日ハム（６回裏、エスコンフィールド）
楽 天 １－１ 西 武（６回裏、ベルーナドーム）
ソフト － オリッ（台風で中止、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （１５日）
2023年08月15日20時08分
＜セ＞
ＤｅＮ ８－０ ヤクル（６回表、神宮）
巨 人 － 中 日（台風で中止、バンテリンドームナゴヤ）
阪 神 ５－２ 広 島（５回表、マツダスタジアム）
＜パ＞
ロッテ ３－５ 日ハム（６回裏、エスコンフィールド）
楽 天 １－１ 西 武（６回裏、ベルーナドーム）
ソフト － オリッ（台風で中止、京セラドーム大阪）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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