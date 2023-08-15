太田、左手首痛め抹消 プロ野球・オリックス
2023年08月15日18時07分
オリックスの太田椋内野手が１５日、出場選手登録を外れた。１３日の楽天戦（楽天）で左手首の違和感を訴えて途中交代し、兵庫県内の病院でけんしょう炎と診断された。
太田は４月末にも左手首の故障で登録を外れ、今月８日に１軍復帰したばかりだった。今季は１８試合の出場で打率２割５分、２本塁打、７打点の成績。
太田、左手首痛め抹消 プロ野球・オリックス
2023年08月15日18時07分
オリックスの太田椋内野手が１５日、出場選手登録を外れた。１３日の楽天戦（楽天）で左手首の違和感を訴えて途中交代し、兵庫県内の病院でけんしょう炎と診断された。
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